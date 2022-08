Авторы Atlas Fallen сравнили игру с God of War и Horizon: Forbidden West

23 августа на открытии выставки gamescom студия Deck13 анонсировала экшен Atlas Fallen. Авторы презентовали дебютный трейлер проекта и рассказали, что он предоставит пользователям масштабный фэнтезийный полуоткрытый мир, который будет полон древних тайн и опасностей.



Многие игроки знают Deck13 как авторов souls-like экшенов The Surge и Lords of the Fallen и ожидают от Atlas Fallen похожий игровой опыт. Но дизайн-директор студии Джереми Хартвик заявил, что игра вдохновлена блокбастерами God of War и Horizon: Forbidden West.

Atlas Fallen больше вдохновлена God of War и Horizon: Forbidden West.

При этом он успокоил поклонников их прошлых проектов и игр студии FromSoftware, отметив, что в Atlas Fallen будут три режима сложности. Первый для тех, кто хочет просто узнать сюжет, на втором, по словам Хартвика, будет играть большинство пользователей, а третий ориентирован на любителей хардкора.

Atlas Fallen обещают выпустить на PlayStation 5, Xbox Series и на ПК в 2023 году.