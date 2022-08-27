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Эзра Миллер извинился перед Warner Bros. за скандалы и своё поведение

Эзра Миллер извинился перед Warner Bros. за скандалы и своё поведение
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, на этой неделе Эзра Миллер встретился с новым руководством киностудии Warner Bros. Майклом Де Лукой и Памелой Эбди. Эпатажный актёр лично принёс им извинения за то, что своим неподобающим поведением сформировал у общественности негативное отношение к новой супергеройской картине «Флэш», где артист играет главную роль.

В течении последних двух лет Эзру несколько раз арестовывали за нарушение общественного спокойствия и за воровство. Недавно актёр признал свою вину и заявил, что ему нужна помощь в решении ряда психических проблем.

Пережив период сильного кризиса, я теперь понимаю, что страдаю от сложных проблем с психическим здоровьем. Я уже начал лечение и хочу извиниться перед всеми, кого я потревожил или расстроил своим поведением. Я полон решимости выполнить необходимую работу, чтобы вернуться к здоровой, безопасной и продуктивной жизни.

По заявлению THR, из-за связанных с Эзрой скандалов руководство студии планировало отменить «Флэша», производство которого обошлось в $ 200 млн. Журналисты утверждают, что возможная отмена блокбастера сильно напугала Миллера.

Мировая премьера «Флэша» намечена на 23 июня 2023 года. Журналисты уверены, что фильм выйдет в назначенный срок. Руководство Warner Bros. очень любит супергероя Флэша и видит в его сольнике потенциальный хит. Топ-менеджеров сильно впечатлили предварительные показы отснятого материала. До конца этого года студия завершит работу над графикой, а композитор Бенджамин Уоллфиш скоро начнёт запись саундтрека.

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