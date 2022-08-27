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Monster Hunter Rise: Sunbreak купили 4 млн игроков

Monster Hunter Rise: Sunbreak купили 4 млн игроков
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Масштабное дополнение Sunbreak для Monster Hunter Rise вышло 30 июня на ПК и Nintendo Switch. Компания Capcom недавно похвалилась статистикой продаж — через два месяца после релиза DLC разошлось тиражом в 4 млн копий.

Capcom также заявила, что общий реализованный тираж оригинальной Monster Hunter Rise достиг отметки 11 млн копий. В июле игра стала самым продаваемым розничным тайтлом в Японии, а в США в этот же период он занял 20-е место. Кроме того, ролевой боевик попал в топ-3 платинового списка тайтлов компании. На первом месте в этом списке — Monster Hunter: World, а на втором — Resident Evil 7: Biohazard.

Общий тираж серии Monster Hunter сейчас составляет 86 млн проданных копий во всём мире. Первая игра цикла вышла 18 лет назад — в далёком 2004 году.

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