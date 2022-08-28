Iceberg назвал самых эффективных персонажей Dota 2 в патче 7.32

Киберспортсмен Богдан Iceberg Василенко во время прямой трансляции выделил несколько героев в Dota 2, которых он считает наиболее сильными после выхода патча 7.32.
Опытный мидер включил в список имбалансных персонажей Outworld Destroyer, Puck, Lina и Zeus. По мнению Василенко, в некоторых ситуациях на второй позиции также хорошо смотрятся DOOM и Batrider, но их потенциал ещё предстоит изучить на практике.
Ранее лучших героев в мид назвал игрок Team Spirit Александр TORONTOTOKYO Хертек — вместо OD и Lina он включил в свой список наиболее эффективных персонажей Tiny и Pangolier.
24 августа в Dota 2 вышло обновление 7.32. В новом патче Valve существенно переработала отдельные предметы, способности и характеристики героев, а также добавила нового крипа на линии и ряд нейтральных предметов.
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