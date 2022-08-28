20 отличных сериалов, которые закончились ужасно

Грамотно завершить все сюжетные арки персонажей, оригинально и нетривиально ответить на все вопросы зрителя и при этом оставить у него приятное послевкусие — сложная задача даже для самых опытных сценаристов.



Портал Variety представил топ сериалов с самыми ужасными финалами, мы выбрали из материала главное.

«Сопрано»

Первая половина шестого сезона «Сопрано» вышла через два года после пятого. Вторая половина сезона завершилась непонятно — создатели показали неожиданный уход и затемнение вместо полноценной концовки.



Этот финал фанаты шоу обсуждают до сих пор — они выдумывают различные теории и варианты развития событий. Автор сериала Дэвид Чейз в одном из интервью выразил своё негодование тем, что зрители хотели увидеть в финале смерть Тони. Ведь они следили за ним в течении целых семи лет! Шоураннер так и не рассказал, что именно произошло в финале, но отметил, что изначально он планировал показать кончину героя, но потом передумал.

«Сайнфелд»

Сериал «Сайнфелд» знаменитого продюсера, актёра и комика Ларри Дэвида рассказывает о компании невротических ньюйоркцев, которые дружат, ссорятся, хохмят, выступают в стенд-ап клубах и периодически нарушают закон. В общем, ребята живут громкой городской жизнью.



Сериал получил несколько «Золотых глобусов», его признают классикой комедийных ситкомов. Шоу завершилось на девятом сезоне, при этом NBC предлагала авторам сделать финальный десятый сезон за баснословные $ 110 млн. Троица главных героев могла получать за одну серию более 600 тыс. долларов, что в конце 90-х считалось огромными деньгами, но создатели вежливо отказались.



Несмотря на искромётный юмор и бодрую драматургию, финал последнего сезона огорчил зрителей. Сериал завершился на том, что героев сажают в тюрьму. Критики и зрители до сих пор называют конец шоу максимально абсурдным.

«Игра престолов»

«Игра престолов» — один из важнейших и масштабных сериалов в истории. Финал которого привёл многих фанатов вселенной Джорджа Р. Р. Мартина в ярость. Зрители ждали чего угодно, но только не такой скомканной развязки.

20 сериалов с худшими концовками в истории по мнению Variety:

«Сопрано» «Игра престолов» «Звездный крейсер „Галактика“» «Декстер» «Остаться в живых» «Как я встретил вашу маму» «Динозавры» «Настоящая кровь» «Розанна» «Безумцы» «Секретные материалы» «Два с половиной человека» «Девочки» «Сплетница» «Квантовый скачок» «Северная сторона» «Доктор Хаус» «Клиника» «Убивая Еву» «Девочки Гилмор»