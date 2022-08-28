Джоан Роулинг объяснила, почему её нет в спецвыпуске к 20-летию «Гарри Поттера»
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Писательница Джоан Роулинг впервые рассказала, почему её нет в фильме «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». В этой картине актёры франшизы вновь встречаются в школе магии. Они рассказывают о забавных случаях на съёмках и ностальгируют, зрителям также показывают архивные кадры и эксклюзивные интервью.
Роулинг заявила, что её попросили принять участие в этом фильме, но она решила отказаться от предложения. Писательница пояснила, что её не «отменяли» и не отстраняли от съёмок ностальгического реюниона.
Я думала, что речь идёт именно о юбилее серии фильмов, а не о книгах. Вполне справедливо, что юбилей был посвящён именно фильмам.
Премьера фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» состоялась 1 января на сервисе HBO Max.
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