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Игры на PlayStation подорожали в Турции

Sony подняла цены на игры в Турции. Халява закончилась?
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После ухода ряда издателей из России многие игроки начали покупать тайтлы в других странах. Одним из самых популярных регионов стала Турция, где цены на многие игры в PlayStation Store ниже, чем в других странах.

По информации портала PSPrices, компания Sony подняла цены на целый ряд игр в турецком PS Store. При этом на страницах новинок отображается старая цена, а после добавления в корзину стоимость меняется в большую сторону. Подорожание затронуло в том числе и расширенные издания тайтлов.

Игры, стоимость которых при добавлении в корзину повышается:

  • The Last of Us Part I — ₺ 699 ( ₺ 799 в корзине)
  • God of War Ragnarök PS4 — ₺ 599 ( ₺ 699 в корзине)
  • Saints Row — ₺ 599 ( ₺ 699 в корзине)
  • Horizon Forbidden West — ₺ 599 ( ₺ 699 в корзине)
  • The Last of Us Part II — ₺ 349 ( ₺ 399 в корзине)
  • Cult of the Lamb — ₺ 219 ( ₺ 249 в корзине)
  • Cult of the Lamb Cultist Edition — ₺ 285 ( ₺ 299 в корзине)
  • Chernobylite — ₺ 259 ( ₺ 299 в корзине)

Игры, которые подорожали в турецком PS Store:

  • Death Stranding Digital Deluxe Edition — ₺ 499 (было ₺ 439)
  • Infamous Second Son + Infamous First Light — ₺ 299 (было ₺ 259)
  • Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition — ₺ 599 (было ₺ 259)
  • Overwatch 2: Watchpoint Pack — ₺ 399 (было ₺ 279)
  • The Heavy Rain And Beyond: Two Souls Collection — ₺ 399 (было ₺ 349)
  • Alien: Isolation — The Collection — ₺ 549 (было ₺ 479)
  • Divinity Original Sin — Enhanced Edition — ₺ 399 (было ₺ 349)
  • Project Cars 2 Deluxe Edition — ₺ 999 (было ₺ 869)
  • Persona 5 Strikers Digital Deluxe Edition — ₺ 999 (было ₺ 709)
  • Lego Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition — ₺ 299 (было ₺ 219)
  • Minecraft Dungeons: Ultimate Edition — ₺ 399 (было ₺ 349)
  • Saints Row IV: Re-Elected And Gat Out Of Hell — ₺ 299 (было ₺ 259)

Sony пока никак не прокомментировала повышение цен.

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