Sony подняла цены на игры в Турции. Халява закончилась?
Поделиться
После ухода ряда издателей из России многие игроки начали покупать тайтлы в других странах. Одним из самых популярных регионов стала Турция, где цены на многие игры в PlayStation Store ниже, чем в других странах.
По информации портала PSPrices, компания Sony подняла цены на целый ряд игр в турецком PS Store. При этом на страницах новинок отображается старая цена, а после добавления в корзину стоимость меняется в большую сторону. Подорожание затронуло в том числе и расширенные издания тайтлов.
Игры, стоимость которых при добавлении в корзину повышается:
- The Last of Us Part I — ₺ 699 ( ₺ 799 в корзине)
- God of War Ragnarök PS4 — ₺ 599 ( ₺ 699 в корзине)
- Saints Row — ₺ 599 ( ₺ 699 в корзине)
- Horizon Forbidden West — ₺ 599 ( ₺ 699 в корзине)
- The Last of Us Part II — ₺ 349 ( ₺ 399 в корзине)
- Cult of the Lamb — ₺ 219 ( ₺ 249 в корзине)
- Cult of the Lamb Cultist Edition — ₺ 285 ( ₺ 299 в корзине)
- Chernobylite — ₺ 259 ( ₺ 299 в корзине)
Игры, которые подорожали в турецком PS Store:
- Death Stranding Digital Deluxe Edition — ₺ 499 (было ₺ 439)
- Infamous Second Son + Infamous First Light — ₺ 299 (было ₺ 259)
- Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition — ₺ 599 (было ₺ 259)
- Overwatch 2: Watchpoint Pack — ₺ 399 (было ₺ 279)
- The Heavy Rain And Beyond: Two Souls Collection — ₺ 399 (было ₺ 349)
- Alien: Isolation — The Collection — ₺ 549 (было ₺ 479)
- Divinity Original Sin — Enhanced Edition — ₺ 399 (было ₺ 349)
- Project Cars 2 Deluxe Edition — ₺ 999 (было ₺ 869)
- Persona 5 Strikers Digital Deluxe Edition — ₺ 999 (было ₺ 709)
- Lego Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition — ₺ 299 (было ₺ 219)
- Minecraft Dungeons: Ultimate Edition — ₺ 399 (было ₺ 349)
- Saints Row IV: Re-Elected And Gat Out Of Hell — ₺ 299 (было ₺ 259)
Sony пока никак не прокомментировала повышение цен.
Комментарии
- 28 августа 2022
-
15:10
-
14:29
-
14:06
-
02:15
-
01:49
-
01:08
-
00:04
- 27 августа 2022
-
23:51
-
22:37
-
18:34
-
18:32
-
17:57
-
17:12
-
15:55
-
15:07
-
14:09
-
13:28
-
12:58
- 26 августа 2022
-
21:05
-
20:03
-
19:22
-
18:48
-
18:22
-
17:53
-
17:49
-
17:29
-
17:17
-
16:54
-
16:49
-
16:29
-
16:22
-
16:00
-
15:45
-
15:44
-
15:34
Партнерский контент