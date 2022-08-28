В сеть утёк логотип семейной подписки Game Pass

Об утечке логотипа новой подписки Game Pass, которой одновременно смогут пользоваться до пяти человек, рассказало издание The Verge со ссылкой на инсайдера под ником Aggiornamenti Lumia. Новый тариф уже тестируют в Ирландии и Колумбии.



Судя по утечке, подписка называется Game Pass Friends & Family. Месяц пользования этим сервисом будет стоить 22 евро. Напомним — один месяц Game Pass Ultimate сейчас стоит 12 евро. Владельцы «семейной подписки» смогут пользоваться тем же контентом, который входит в Ultimate, — это расширенная библиотека игр для Xbox и ПК от Microsoft, список тайтлов сервиса EA Play и возможность играть в мультиплеер.



Microsoft пока не прокомментировала логотип и не делала анонсов запуска Game Pass Friends & Family.