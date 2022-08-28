В сеть утёк логотип семейной подписки Game Pass
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Об утечке логотипа новой подписки Game Pass, которой одновременно смогут пользоваться до пяти человек, рассказало издание The Verge со ссылкой на инсайдера под ником Aggiornamenti Lumia. Новый тариф уже тестируют в Ирландии и Колумбии.
Судя по утечке, подписка называется Game Pass Friends & Family. Месяц пользования этим сервисом будет стоить 22 евро. Напомним — один месяц Game Pass Ultimate сейчас стоит 12 евро. Владельцы «семейной подписки» смогут пользоваться тем же контентом, который входит в Ultimate, — это расширенная библиотека игр для Xbox и ПК от Microsoft, список тайтлов сервиса EA Play и возможность играть в мультиплеер.
Microsoft пока не прокомментировала логотип и не делала анонсов запуска Game Pass Friends & Family.
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