Исполнитель роли Альберта Вескера в сериале Resident Evil прокомментировал закрытие шоу

Актёр Лэнс Реддик, который сыграл Альберта Вескера в сериале Resident Evil от Netflix, после новости о закрытии шоу записал обращение к фанатам.



Он поблагодарил зрителей, которые смотрели первый сезон и которым он понравился. По словам актёра, сериал понравился многим фанатам франшизы Resident Evil. Он также рассказал, что команда авторов вложила в проект много сил.

Мы трудились в поте лица и хорошо провели время. Несмотря на весь хейт, я искренне благодарю фанатов Resident Evil, которые остались довольны сериалом.

Netflix объявил о закрытии сериала на этой неделе. Причиной отмены послужили разгромные обзоры журналистов и смешанные отзывы зрителей. Премьера первого сезона экшен-хоррора состоялась 14 июля.