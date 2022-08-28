Исполнитель роли Альберта Вескера в сериале Resident Evil прокомментировал закрытие шоу
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Актёр Лэнс Реддик, который сыграл Альберта Вескера в сериале Resident Evil от Netflix, после новости о закрытии шоу записал обращение к фанатам.
Он поблагодарил зрителей, которые смотрели первый сезон и которым он понравился. По словам актёра, сериал понравился многим фанатам франшизы Resident Evil. Он также рассказал, что команда авторов вложила в проект много сил.
Мы трудились в поте лица и хорошо провели время. Несмотря на весь хейт, я искренне благодарю фанатов Resident Evil, которые остались довольны сериалом.
Netflix объявил о закрытии сериала на этой неделе. Причиной отмены послужили разгромные обзоры журналистов и смешанные отзывы зрителей. Премьера первого сезона экшен-хоррора состоялась 14 июля.
Новость по темеNetflix отказался от второго сезона сериала Resident Evil
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