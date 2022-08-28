Судьба System Shock 3 зависит от Tencent

Судьба третьей части System Shock по-прежнему зависит от Tencent. Об этом журналистам издания VGC рассказал генеральный директор и основатель Nightdive Studios Стивен Кик.



Кик отметил, что его студия владеет правами на создание ремейка первой, и, возможно, второй части культовой System Shock. А вот третья принадлежит китайскому холдингу Tencent.

Когда мы приобрели права на франшизу, мы передали права на третью игру Уоррену Спектору и Полу Нейрату из студии Otherside. Потом они решили продать свои права Tencent.

Глава Nightdive Studios подчеркнул, что разработка и релиз System Shock 3 полностью под контролем Tencent. Кик не в курсе, создаётся ли сейчас третья часть цикла и принимают ли в её разработке участие Уоррен Спектор и Пол Нейрат.



Nightdive Studios работает над ремейком первой части System Shock с 2016 года. Авторы пока не могут точно сказать, когда состоится премьера проекта.



Недавно в сети появился ролик с восемью минутами игрового процесса ремейка System Shock.