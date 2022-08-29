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Вышла 2-я серия «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

Вышла 2-я серия «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»
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Сегодня на HBO Max вышла вторая серия приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Первый эпизод вышел 22 августа, а третий ожидается 5 сентября.

Всего в первом сезоне шоу будет 10 серий, а премьера последней состоится 24 октября. Сюжет сериала посвящён войне между Таргариенами, а местом действия стал Вестерос. События разворачиваются до «Игры престолов».

Несмотря на то что первый сезон ещё не закончился, создатели уже продлили шоу на второй сезон. Вероятно, на приквеле «Игры престолов» теперь сделают большой фокус.

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Главные роли исполнили Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен) и другие.

Кстати, с нашими впечатлениями от просмотра первой серии можно ознакомиться в материале ниже.

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