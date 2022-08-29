Первый сезон сериала по Twisted Metal сняли

В социальных сетях продюсер сериала по Twisted Metal Майкл Джонатан сообщил о завершении съёмок первого сезона шоу. Он также отметил, что ему было приятно работать со всеми членами съёмочной группы. Он назвал коллег настоящими профессионалами.

По словам Джонатана, финальный день съёмок был похож на последний день в лагере. Все смеялись и ели мороженое прямо из грузовика безумного клоуна-убийцы по прозвищу Сладкоежка.

Мы все не можем дождаться, когда вы увидите это безумие, которое мы снимали всё лето.

Роль Джона Доу в шоу исполнит Энтони Маки, злодея сыграет Томас Хейден Чёрч, а ещё в сериале появится Нив Кэмпбелл, известная по франшизе «Крик». Клоуна-убийцу сыграет звезда рестлинга Самоа Джо.

Даты выхода у шоу пока нет.