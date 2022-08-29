Компания Logitech уйдёт из России

Компания Logitech объявила о полном сворачивании своего бизнеса в России. Персоналу позволят работать до 31 августа, а потом офис закроется.

Об этом говорится в письме, которое Logitech разослала своим партнёрам. По словам представителя компании, работать в России стало невозможно из-за различных ограничений, поэтому было принято решение свернуть весь бизнес.

Примечательно, что Logitech планирует в будущем вернутся в страну, если для этого будут соблюдены соответствующие условия. Ещё появилась информация, что некоторых сотрудников переведут работать в Казахстан, но официальных данных об этом пока что нет.

Logitech — швейцарская компания, которая работала в России с 2008 года. Она занималась производством клавиатур, мышек, веб-камер и других устройств.