Симулятор пивовара Brewmaster выйдет в конце сентября
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Реалистичный симулятор пивовара Brewmaster: Beer Brewing Simulator получил дату выхода. Релиз игры состоится 29 сентября на ПК и актуальных консолях.
В ролике можно увидеть, как происходит процесс варки пива, а также различные доступные действия. К примеру, можно будет менять форму и внешний вид бутылок и этикеток, а также придумывать различные рецепты.
Для игры будут доступны два режима: сюжетная кампания и творческий режим, в котором вы вольны творить всё так, как вам захочется.
Разработкой игры занималась Auroch Digital, а издателем проекта стала Fireshine Games. У Brewmaster есть страница в Steam. Там можно прочитать описание, посмотреть скриншоты и ознакомиться с подробностями игры. А ещё её можно добавить в список желаемого.
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