Титры «Дома дракона» точно понравятся фанатам «Игры престолов»

Утром 29 августа вышла вторая серия «Дома дракона» — приквела «Игры престолов». Вместе с выходом эпизода HBO показала и новую заставку в духе культового сериала. К сожалению или к счастью, она обошлась без собственной музыкальной темы — в титрах можно услышать привычную музыку немецкого композитора Рамина Джавади. Именно этот трек сопровождал каждый эпизод «Игры престолов».

Судя по всему, HBO решила не нарушать традиции серии и оставить настолько полюбившуюся музыку для фанатов культового шоу. Даже визуально тема «Дома дракона» сильно напоминает своего предшественника, что для многих фанатов только плюс.

В первом сезоне «Дома дракона» будет 10 эпизодов, последняя серия выйдет 24 октября. HBO тем временем уже продлила сериал на второй сезон.