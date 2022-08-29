Титры «Дома дракона» точно понравятся фанатам «Игры престолов»
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Утром 29 августа вышла вторая серия «Дома дракона» — приквела «Игры престолов». Вместе с выходом эпизода HBO показала и новую заставку в духе культового сериала. К сожалению или к счастью, она обошлась без собственной музыкальной темы — в титрах можно услышать привычную музыку немецкого композитора Рамина Джавади. Именно этот трек сопровождал каждый эпизод «Игры престолов».
Судя по всему, HBO решила не нарушать традиции серии и оставить настолько полюбившуюся музыку для фанатов культового шоу. Даже визуально тема «Дома дракона» сильно напоминает своего предшественника, что для многих фанатов только плюс.
В первом сезоне «Дома дракона» будет 10 эпизодов, последняя серия выйдет 24 октября. HBO тем временем уже продлила сериал на второй сезон.
Новость по темеСериал «Дом дракона» уже продлили на второй сезон
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