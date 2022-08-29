Sony купила студию для создания мобильных игр
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Sony объявила о покупке Savage Game Studios. Команда уже работает над сервисным мобильным ААА-экшеном. В состав Savage Game Studios входят ветераны мобильного рынка игр.
Примечательно, что для работы над мобильными играми Sony открыла подразделение PlayStation Studios Mobile. В блоге PlayStation команду назвали талантливой и амбициозной.
Команда была основана несколько лет назад с целью поиска новых смелых идей. Мы разделяем их неутомимое стремление к инновациям, а также постоянное стремление расширить нашу аудиторию и донести PlayStation до большего числа людей, чем когда-либо прежде, что делает их идеально подходящими для присоединения к PlayStation Studios.
Сколько Sony отдала за покупку Savage Game Studios, неизвестно. Компания уже не раз говорила о желании заняться мобильным геймингом.
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