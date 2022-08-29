В России снимут продолжение культового фильма «Приключения Электроника»

Братья Юрий и Владимир Торсуевы в разговоре с изданием NGS заявили, что в России выйдет продолжение культового советского фильма «Приключения Электроника».

Известно, что лента станет полнометражным фильмом, которая в будущем может перерасти в сериал. По словам братьев Торсуевых, пилот уже почти готов, а режиссёром выступает Владимир Пасичник.

Мы сейчас снимаемся в картине… Просто нашёлся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник. Мы уже заканчиваем пилот. Режиссёр — Владимир Пасичник. И мы не пошли с поклоном ни в Минкульт, ни к кому-то ещё. Наш режиссёр убеждён: пока мы делаем это сами, мы можем снимать кого хотим, что хотим и как хотим.

Названия у фильма пока нет, но он точно не будет называться как-то в духе «Возвращения Электроника».