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Первый геймплей Tempest Rising всё больше напоминает культовую Command & Conquer

Первый геймплей Tempest Rising всё больше напоминает культовую Command & Conquer
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12 августа 3D Realms анонсировала новую стратегию в реальном времени — Tempest Rising. Игра во многом напоминает Command & Conquer: Generals — от интерфейса до моделей зданий и юнитов. На выставке gamescom 2022 разработчики проекта показали первый геймплей стратегии — и он подтвердил все подозрения. Это действительно настоящий наследник культовых «Генералов».

Игровой процесс начинается на 12:30

Действие Tempest Rising происходит в альтернативной реальности после ядерной войны. Уцелевшие страны разделились на две стороны и начали сражаться за доминирование:

  • Tempest Dynasty — сюда вошли несколько стран из восточной Европы и страны Азии.
  • GDF — коллективный Запад.

Также разработчики обещают появление таинственной третьей стороны, однако о ней пока нет никакой информации. Что касается геймплея, то он привычен для каждого фаната серии Command & Conquer: необходимо добывать материалы, строить здания и юнитов, а также участвовать в сражениях с противником и уничтожать его базу. Фанаты C&C явно будут довольны.

Tempest Rising выйдет в 2023 году на ПК.

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