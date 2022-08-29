Первый геймплей Tempest Rising всё больше напоминает культовую Command & Conquer

12 августа 3D Realms анонсировала новую стратегию в реальном времени — Tempest Rising. Игра во многом напоминает Command & Conquer: Generals — от интерфейса до моделей зданий и юнитов. На выставке gamescom 2022 разработчики проекта показали первый геймплей стратегии — и он подтвердил все подозрения. Это действительно настоящий наследник культовых «Генералов».
Действие Tempest Rising происходит в альтернативной реальности после ядерной войны. Уцелевшие страны разделились на две стороны и начали сражаться за доминирование:
- Tempest Dynasty — сюда вошли несколько стран из восточной Европы и страны Азии.
- GDF — коллективный Запад.
Также разработчики обещают появление таинственной третьей стороны, однако о ней пока нет никакой информации. Что касается геймплея, то он привычен для каждого фаната серии Command & Conquer: необходимо добывать материалы, строить здания и юнитов, а также участвовать в сражениях с противником и уничтожать его базу. Фанаты C&C явно будут довольны.
Tempest Rising выйдет в 2023 году на ПК.
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