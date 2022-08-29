Нейросеть нарисовала впечатляющие картины по «Тёмной Башне» Стивена Кинга

Пользователь Максим Боровой решил поэкспериментировать с нейросетью Midjourney. Он попросил её нарисовать Тёмную Башню — каменную постройку в центре всех миров из одноимённого цикла Стивена Кинга. Нейросеть прекрасно справилась с задачей — Тёмная Башня стоит в уединённом месте, а вокруг она усеяна розами.

Тёмная Башня

Чуть позже ИИ нарисовал Роланда Дискейна — главного героя цикла, вдохновлённого образом Клинта Иствуда. И здесь нейросеть точно попала в цель.

Роланд Дискейн

Не обошлось и без поезда Блейна Моно, мчащегося сквозь Пустоши. Свихнувшийся искусственный интеллект, враждебно настроенный ко всему живому, вновь впечатляет своей проработкой.

Поезд Блейн Моно

Кроме того, нейросеть нарисовала розу, которая растёт на «пустыре 42». Одно-единственное растение сыграло большую роль во всём цикле.

«Тёмная Башня» — цикл из восьми романов Стивена Кинга о долгих странствиях стрелка Роланда Дискейна в поисках легендарной Тёмной Башни. Стивен Кинг называл этот цикл своим magnum opus или вершиной творчества.