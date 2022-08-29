Джонни Депп появился в образе маскота MTV и предложил свои услуги обычным зрителям
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Ночью 29 августа прошла церемония награждения MTV Video Music Awards 2022. Пожалуй, главным моментом ивента стало появление Джонни Деппа в образе Лунного человека — маскота шоу. Цифровое изображение актёра в скафандре и его слова «мне нужна была работа!» зрители встретили овациями.
Чуть позже Депп появился ещё раз и начал рекламировать свои услуги.
Я просто хочу, чтобы вы знали: я доступен для дней рождения, бар-мицвы, бат-мицвы, свадеб и других мероприятий, на которых я вам понадоблюсь. На каких угодно.
О, кстати, а ещё я дантист.
Это уже второе появление культового актёра после победы в суде против Эмбер Хёрд. Ранее Депп снялся в рекламе мобильной MMORPG Sea of Dawn. Прямо сейчас артист занят на съёмках фильма «Жанна Дюбарри» и готовится поставить ленту «Модильяни».
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