Фанаты показали «Ведьмака 4» на Unreal Engine 5

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают радовать фанатов своими работами. В этот раз на канале появилось видео, демонстрирующее четвёртую часть «Ведьмака» на движке Unreal Engine 5.

В ролике можно увидеть, как ведьмак ходит по красивым местам и изучает локации. Также можно заметить и один из элементов интерфейса: карту. Ещё ведьмак очутился верхом на коне, а авторы ролика показали различные пейзажи.

Как и обычно, в комментариях люди высоко оценили работу энтузиастов и отметили, что работа выглядит отлично.

Разработкой четвёртого «Ведьмака» занимается студия CD Projekt RED. Пока даже примерно неизвестно, когда состоится релиз тайтла, поскольку проект ещё находится на ранних стадиях. Ждать выход игры не стоит раньше 2026 года.