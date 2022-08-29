Электроника в России неминуемо подорожает

Китайские и турецкие логистические компании с весны подняли цены на контейнерные перевозки бытовой техники и электроники приблизительно в два раза. Это объясняют снижением конкуренции после ухода западных компаний и увеличением спроса на поставки.

По словам экспертов, рост цен на логистику неизбежно повлияет на стоимость товаров. Пока неясно, насколько сильно подорожают те или иные позиции, однако поставки из того же Китая подорожали примерно в два раза — с $ 6 тыс. до $ 11,5 тыс. Вполне возможно, покупателей ждёт двукратное увеличение стоимости привычных товаров.

Директор по логистике «Ситилинк» Андрей Поляков не считает текущее повышение цен на контейнерные перевозки критичным: «Мы не ожидаем, что это приведёт к резкому изменению цен на товары». Однако источник «Ъ» на рынке электроники уверен, что «продавцы сделают выбор в пользу наличия товара, а не его цены».