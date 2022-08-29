Съёмки сериала с Натали Портман приостановили из-за угроз от банды наркоторговцев

По данным Deadline, съёмки сериала под названием «Леди в озере» с Натали Портман приостановили из-за угроз уличных банд в Балтиморе (США). Как сообщает местное издание, продюсерам шоу угрожали наркоторговцы, требуя от них $ 50 тыс. Создатели отказались платить, и после этого один из злоумышленников направил своё оружие на водителя съёмочной группы.
После инцидента создатели сериала решили приостановить съёмки и найти более безопасное место для производства. При этом они планируют остаться в Балтиморе даже после столь опасной ситуации.
Сериал «Леди в озере» основан на одноимённой книге писательницы Лауры Липпман. События шоу разворачиваются в Балтиморе 60-х годов, где домохозяйка решает распутать загадочное убийство. Премьера шоу должна состояться в 2023 году на Apple TV+.
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