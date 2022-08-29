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Samsung представила милого маскота G∙NUSMAS. Он должен привлечь к бренду молодёжь

Samsung представила Гнусмаса — нового маскота бренда для молодёжи
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Samsung анонсировала своего нового маскота — G∙NUSMAS. По словам компании, это милый инопланетянин, прибывший на Землю с далёкой планеты Новус-129. С тех пор маскот стал сверхсекретным сотрудником корпорации, который помогает ей в разработке инновационных технологий.

Как отметили в Samsung, новый маскот должен привлечь к бренду молодых потребителей, родившихся после 2000 года. Именно поэтому они выбрали имя с помощью мемов: G∙NUSMAS — это Samsung наоборот. Так компанию иногда называют на различных форумах в интернете.

В честь анонса Samsung выпустит серию коротких видео про героя, в которой расскажет больше о прошлом инопланетянина. Полноценное представление G∙NUSMAS состоится на выставке IFA 2022, которая пройдёт со 2 по 6 сентября.

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