Сексуальная реклама в мобильных играх привлекла государство

Комитет рекламных стандартов Великобритании (ASA) заявил, что в последнее время разработчики всё чаще используют сексуализированную рекламу для продвижения мобильных игр. С начала года жалоб на рекламу с сексуальными образами становится всё больше — подобные баннеры, по мнению ASA, направлены в первую очередь на людей, склонных к тратам в мобильных играх.
В августе регулятор уже запретил рекламу игры Infinity 8 Ball, в которой анимированная женщина оголяла грудь, наклоняясь над бильярдным столом. Как рассказали в ASA, причиной запрета стало то, что подобный баннер показывали в семейной игре Angry Birds 2 с низким возрастным рейтингом. Также ведомство заблокировало рекламу других мобильных игр, в которых игрокам предлагали «отшлёпать» или «раздеть» виртуальную девушку.
Помимо сексуальной рекламы, британских чиновников беспокоит и фейковая реклама — когда пользователю показывают впечатляющую детализированную графику, а на деле игра оказывается обычным проектом в стиле «три в ряд» с простенькой детализацией. Подобную рекламу ASA также начнёт блокировать куда чаще.
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