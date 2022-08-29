Сексуальная реклама в мобильных играх привлекла государство

Комитет рекламных стандартов Великобритании (ASA) заявил, что в последнее время разработчики всё чаще используют сексуализированную рекламу для продвижения мобильных игр. С начала года жалоб на рекламу с сексуальными образами становится всё больше — подобные баннеры, по мнению ASA, направлены в первую очередь на людей, склонных к тратам в мобильных играх.

В августе регулятор уже запретил рекламу игры Infinity 8 Ball, в которой анимированная женщина оголяла грудь, наклоняясь над бильярдным столом. Как рассказали в ASA, причиной запрета стало то, что подобный баннер показывали в семейной игре Angry Birds 2 с низким возрастным рейтингом. Также ведомство заблокировало рекламу других мобильных игр, в которых игрокам предлагали «отшлёпать» или «раздеть» виртуальную девушку.

Помимо сексуальной рекламы, британских чиновников беспокоит и фейковая реклама — когда пользователю показывают впечатляющую детализированную графику, а на деле игра оказывается обычным проектом в стиле «три в ряд» с простенькой детализацией. Подобную рекламу ASA также начнёт блокировать куда чаще.