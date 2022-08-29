Звезда шоу по «Властелину колец» поддержал идею позвать больше чернокожих актёров в сериал

Британский комик Ленни Генри, исполняющий роль хоббита Садока Барроуза в грядущем сериале «Властелин колец: Кольца власти», поддержал решение шоураннеров добавить в проект больше темнокожих актёров. По его словам, в наше время «люди хотят видеть на экранах себя».

На дворе XXI век, люди хотят видеть на экранах себя. Конечно, раньше темнокожих актёров в кадре не было, потому что в книгах о них не говорилось. Хотя есть упоминания, что у некоторых персонажей была грубая кожа и более тёмный цвет лица.

Как отметил исполнитель роли первого чёрного хоббита в истории, он очень обрадовался, когда увидел, что темнокожих актёров начали звать на главные роли куда чаще, чем раньше. На эту тему Генри жаловался ещё в начале 2000-х годов, и с тех пор ситуация действительно изменилась в лучшую сторону.

Премьера «Властелина колец: Кольца власти» состоится 2 сентября. Шоу стартует сразу с двух серий.