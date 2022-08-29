«Он всё больше походит на 12-летнего». Популярный стример Gorgc раскритиковал RAMZES666

Англоязычный стример Dota 2 Жан Gorgc Стефановски высказался о поведении российского киберспортмена Романа RAMZES666 Кушнарёва в паблике.

По мнению Gorgc, игрок Virtus.pro после нескольких лет профессиональной карьеры так и не научился вести себя в игре, общаясь с союзниками чересчур высокомерно.

Этот чел — кусок дерьма, он ведёт себя ужасно годами. Ты думаешь, что он вырос, но нет! У него Бенджамин Баттон головного мозга, просто регрессия. Не знаю как, но с каждым днём он всё больше походит на 12-летнего ребёнка.



Вы даете этому парню деньги, у него появляются фанаты, он побеждает на турнирах. Думаете, его поведение меняется? Нет! Это только раздувает его эго. Абсолютный кусок дерьма. Любой, кто его защищает, – сумасшедший.

27 августа Gorgc и RAMZES666 поспорили во время рейтингового матча. Стефановски не смог уничтожить вражеский Sentry Ward, после чего игроки обменялись взаимными оскорблениями в чате.