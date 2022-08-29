Революция Resident Evil 4 не была спланирована
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В 2005 году вышла культовая Resident Evil 4, превратившая жанр хорроров во что-то принципиально новое. Одним из главных новшеств стала камера из-за спины героя — в прошлых играх серии она была зафиксирована в той или иной локации по-разному.
По словам создателя RE4 Синдзи Миками, для разработчиков подобный ход не считался чем-то революционным. Просто это был наиболее удачный выбор для игры, которую они в то время создавали.
Как ни странно, это произошло естественно. Мы не планировали создавать нечто инновационное, но в итоге все говорили, что именно это мы и сделали.
Интересно, что первым, кто оценил подход Миками, стал геймдизайнер Super Smash Bros. Впоследствии камеру из-за спины героя начали использовать и другие разработчики, включая авторов Gears of War, Dead Space и многих других шутеров от третьего лица.
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