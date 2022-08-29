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В честь 20-летия «Мафию» бесплатно подарят в Steam

В честь 20-летия Mafia игру бесплатно раздадут в Steam
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2K Games в честь 20-летия оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven объявила о грядущей бесплатной раздаче игры всем желающим. Она пройдёт с 1 по 5 сентября в Steam.

Официально игра недоступна в России, но забрать «халяву» наверняка позволят через VPN и форсирование установки через базу данных магазина. Мы будем следить за началом акции и обязательно подготовим нужные инструкции для установки.

Вдобавок на 20-летие издатель официально подтвердил, что в разработке находится четвёртая часть Mafia. За её разработку отвечает британский офис студии (за Mafia 3 и Mafia: Definitive Edition отвечало американское подразделение). По слухам, нас ждёт приквел оригинала про прибытие семьи Сальери в США. Релиз – через несколько лет.

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