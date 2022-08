«Мы создали эту игру с нуля». Naughty Dog — об изменениях в ремейке The Last of Us

Naughty Dog продолжает рассказывать о том, сколько сил вложено в The Last of Us: Part 1 — ремейк культовой игры 2013 года. В этот раз авторы сфокусировались на том, что это не просто ремастер, а именно воссозданная с нуля игра.

Так, по словам разработчиков, многие элементы игры, включая модели персонажей, лицевую анимацию и искусственный интеллект, созданы вручную. Особенно сильно изменились локации: к примеру, музей, который в оригинале состоял из офисов и шкафов, в ремейке оброс различными экспонатами и другими деталями.

Ремастер на PS4 Ремейк на PS5

Что касается боевой системы, то авторы её особо не меняли, однако она стала намного более гибкой и отзывчивой. По словам разработчиков, искусственный интеллект стал настолько разнообразным, что десять боёв на одной и той же локации могут пройти совершенно по-разному.

Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября эксклюзивно на PS5. До конца года проект также доберётся и до ПК.