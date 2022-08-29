Восемь команд отстранили от квалификации к The International из-за ошибки при регистрации

Организаторы региональных отборочных соревнований на The International 2022 отказали в участии сразу восьми командам — их составы не были укомплектованы к положенному сроку.
Как оказалось, не все коллективы знали о том, что должны зарегистрировать свой состав на официальном сайте Dota Pro Circuit до 21 августа. К примеру, команда Team SMG, за которую выступают звёздные MidOne и iceiceice, заявила пятого игрока на семь часов позже и не сможет выступить на чемпионате мира по Dota 2.
В Северной Америке квалификацию к TI11 по той же причине пропустят simply TOOBASED и 5ManMidas, в Южной — Gorillaz-Pride и NoPing e-sports. Состав также не успели заменить европейская EU Rejects, российская Team Empire и экс-ростер Ybb Gaming из Китая.
Региональные отборочные соревнования к чемпионату мира по Dota 2 пройдут в шести регионах с 3 по 17 сентября.
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