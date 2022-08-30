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Первый сезон сериала по «Властелину колец» обошёлся Amazon в $ 715 млн

Первый сезон сериала по «Властелину колец» обошёлся Amazon в $ 715 млн
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Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором рассказало, сколько у Amazon ушло денег на производство первого сезона сериала по «Властелину колец».

По информации издания, на первый восьмисерийный сезон компания потратила $ 715 млн (примерно 43 млрд рублей). Если перевести эти средства в подписки на Amazon Prime, то это будет примерно 5,1 млн подписок. Это самое дорогое шоу в истории.

Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём! Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём!

The Wall Street Journal также отметило, что и другие стриминговые сервисы, включая Netflix и HBO, были заинтересованы в покупке прав на популярную книжную серию Толкина, но только Amazon выложила почти $ 250 млн и обошла конкурентов. Конечно, компания надеется на оглушительный успех шоу, которое сможет стать чем-то важным.

Премьера первых двух серий сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится уже 2 сентября на Amazon Prime.

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