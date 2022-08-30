Первый сезон сериала по «Властелину колец» обошёлся Amazon в $ 715 млн

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором рассказало, сколько у Amazon ушло денег на производство первого сезона сериала по «Властелину колец».

По информации издания, на первый восьмисерийный сезон компания потратила $ 715 млн (примерно 43 млрд рублей). Если перевести эти средства в подписки на Amazon Prime, то это будет примерно 5,1 млн подписок. Это самое дорогое шоу в истории.

The Wall Street Journal также отметило, что и другие стриминговые сервисы, включая Netflix и HBO, были заинтересованы в покупке прав на популярную книжную серию Толкина, но только Amazon выложила почти $ 250 млн и обошла конкурентов. Конечно, компания надеется на оглушительный успех шоу, которое сможет стать чем-то важным.

Премьера первых двух серий сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится уже 2 сентября на Amazon Prime.