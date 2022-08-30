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Вторая серия «Дома дракона» внезапно оказалась популярнее первой

Вторая серия «Дома дракона» внезапно оказалась популярнее первой
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Вчера состоялась премьера второго эпизода сериала «Дом дракона», который выступает приквелом «Игры престолов». Обычно самое большое количество просмотров собирает премьерный эпизод, а потом просмотры падают, однако тут ситуация иная.

Издание The Hollywood Reporter проанализировало данные, которые предоставили HBO и Nielsen. Вторую серию посмотрели 10,2 млн человек против 9,9 млн человек, которые посмотрели первую серию. Второй эпизод показал прирост в 2%.

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Новый эпизод сериала выйдет 4 сентября. Сюжет сериала посвящён войне между Таргариенами, а местом действия стал Вестерос. События разворачиваются до «Игры престолов».

Шоу уже продлили на второй сезон, так что, вероятно, «Дом дракона» с нами теперь на долгое время.

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