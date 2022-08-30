Nokia и Ericsson полностью уйдут из России
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По данным издания Reuters, компании Nokia и Ericsson полностью уйдут с российского рынка. Сворачивание бизнеса будет происходить постепенно, однако до конца 2022 года планируется свернуть его совсем.
Все сотрудники будут уволены, однако пока закрытие офисов в России не произойдёт юридически, официально Nokia и Ericsson ещё будут в стране.
К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до завершения юридического закрытия.
Также Reuters отметило, что мобильные операторы России, к примеру, МТС и Tele2, станут более зависимыми от китайских компаний, таких как Huawei и ZTE, поскольку Nokia и Ericsson страну покинут.
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