Nokia и Ericsson полностью уйдут из России

По данным издания Reuters, компании Nokia и Ericsson полностью уйдут с российского рынка. Сворачивание бизнеса будет происходить постепенно, однако до конца 2022 года планируется свернуть его совсем.

Все сотрудники будут уволены, однако пока закрытие офисов в России не произойдёт юридически, официально Nokia и Ericsson ещё будут в стране.

К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до завершения юридического закрытия.

Также Reuters отметило, что мобильные операторы России, к примеру, МТС и Tele2, станут более зависимыми от китайских компаний, таких как Huawei и ZTE, поскольку Nokia и Ericsson страну покинут.