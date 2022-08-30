Майкл Джексон умолял дать ему главную роль в «Песочном человеке»
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Писатель и автор серии комиксов «Песочный человек» Нил Гейман недавно стал гостем подкаста Happy Sad Confused. В нём он рассказал, что в 1990-х годах Майкл Джексон сильно заинтересовался тем, чтобы сыграть в экранизации произведения Геймана.
Морфей
По словам писателя, Джексон лично звонил президенту Warner Bros. и просил его о роли Морфея в адаптации серии комиксов. Такой интерес со стороны Джексона стал настоящей неожиданностью, однако сам Гейман и Warner Bros. понимали, что из всего этого может получиться хит, но в итоге дальше обсуждений это не ушло.
В 1996 году меня отвели в Warners, где тогдашний президент Warner Bros. усадил меня и сказал, что Майкл Джексон позвонил ему накануне и спросил, может ли он сняться в роли Морфея в «Песочном человеке».
В начале августа Netflix выпустил сериальную адаптацию «Песочного человека». В нём роль Морфея исполнил Том Старридж.
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