Крис Рок отказался вести «Оскар-2023» после пощёчины Уилла Смита

Как сообщает THR со ссылкой на газету The Arizona Republic, во время выступления в штате Аризона комик Крис Рок рассказал зрителям, что отказался от роли ведущего премии «Оскар-2023». Ранее артист уже проводил церемонию в 2005 и 2016 гг., и организаторы хотели бы увидеть его вновь, однако он решил отказаться.

Судя по намёкам, Рок принял решение во многом после того самого инцидента на «Оскаре-2022», когда комик озвучивал одну из номинаций. В тот момент он пошутил про жену Уилла Смита, после чего актёр поднялся на сцену и дал тому мощную пощёчину. С тех пор оба помирились, а сам Смит даже записывал видеообращение с извинениями.

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Кто именно проведёт «Оскар-2023», пока неизвестно. Церемония вручения пройдёт 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе.