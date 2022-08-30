Фанаты Bloodborne в таком отчаянии, что видят намеки на сиквел в самых неочевидных вещах

Релиз Bloodborne состоялся аж в 2015 году. У игры огромная фанатская база, которая, кажется, готова душу продать за то, чтобы получить сиквел или ремейк оригинала.

Одно можно сказать точно — фанаты проекта FromSoftware в отчаянии. Недавно в игре появилось сообщение о техническом обслуживании серверов. Они будут отключены 31 августа, а сама процедура займёт около четырёх часов. Это стандартное техобслуживание, которое проводится в Bloodborne каждые пару месяцев.

Несмотря на это, фанаты всё же надеются, что скоро Sony покажет сиквел или ремейк. Люди связывают это со слухами о том, что новый большой State of Play пройдёт в сентябре, где наконец и раскроют карты касательно новой части Bloodborne.

Сама Sony пока молчит и, вероятно, держит интригу вокруг Bloodborne.