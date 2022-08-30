TikTok снова грозит крупный штраф в России из-за ЛГБТ-контента
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СМИ обратили внимание, что социальную сеть TikTok в России может ждать новый крупный штраф до 4 млн рублей. Причина — отказ удалять ЛГБТ-контент.
Как отметили в протоколе Таганского суда Москвы, TikTok грозит штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей. К тому же масла в огонь подлили и ролики про феминизм.
Поводом послужил протокол Роскомнадзора, составленный за пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искажённого представления о традиционных сексуальных отношениях. Если TikTok признают виновным в правонарушении, компания может быть оштрафована на сумму до 4 млн рублей.
Примечательно, что ранее TikTok уже штрафовали на 2 млн рублей. Это было в апреле. Комментариев от представителей социальной сети ещё не было.
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