TikTok снова грозит крупный штраф в России из-за ЛГБТ-контента

СМИ обратили внимание, что социальную сеть TikTok в России может ждать новый крупный штраф до 4 млн рублей. Причина — отказ удалять ЛГБТ-контент.

Как отметили в протоколе Таганского суда Москвы, TikTok грозит штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей. К тому же масла в огонь подлили и ролики про феминизм.

Поводом послужил протокол Роскомнадзора, составленный за пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искажённого представления о традиционных сексуальных отношениях. Если TikTok признают виновным в правонарушении, компания может быть оштрафована на сумму до 4 млн рублей.

Примечательно, что ранее TikTok уже штрафовали на 2 млн рублей. Это было в апреле. Комментариев от представителей социальной сети ещё не было.