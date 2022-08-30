Суд принял сторону создателей Fortnite в деле об украденном танце

В конце марта хореограф Кайл Ханагами подал в суд на Epic Games — он обвиняет американскую компанию в незаконном использовании его танца в Fortnite. Всё дело в эмоции под названием «It's Complicated», выпущенной в Fortnite в 2020 году. И, да, она действительно сильно напоминает работу Ханагами.
Даже несмотря на то что движения в обоих танцах очень схожи, суд встал на сторону Epic Games. Судья сослался на то, что закон об авторских правах распространяется на длинные номера и танцы, а в случае с Ханагами речь идёт о нескольких секундах. Кроме того, эмоция в Fortnite в дальнейшем использует и другие движения, которые хореограф не патентовал.
Пока неясно, планирует ли Ханагами обжаловать решение суда. Однако даже если он подаст повторный иск, шансов на победу у него будет очень и очень мало.
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