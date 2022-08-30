Компания Tiffany & Co. показала трофей за победу на чемпионате мира по League of Legends
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Разработчики League of Legends из Riot Games совместно с известной ювелирной компанией Tiffany & Co. представили новый Кубок призывателей, который получит в ноябре победитель чемпионата мира 2022 по «Лиге Легенд».
Новый трофей весит около 20 кг, в высоту — более 70 см. Чаша кубка выполнена в форме пятиугольника, где основания означают роли в киберспортивной League of Legends. На подставке выгравированы никнеймы всех предыдущих победителей Worlds. По заявлениям Riot, работа над трофеем заняла четыре месяца.
Чемпионат мира Worlds 2022 по League of Legends пройдёт с 29 сентября по 5 ноября в городах Мексики и США. Русскоязычные команды не смогут принять участия в турнире из-за приостановки Континентальной Лиги СНГ.
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