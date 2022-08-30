Жена испекла мужу торт с Эцио из Assassin's Creed

Пользователь Reddit под ником AndyBakes80 поделился с фанатами Assassin's Creed своей небольшой радостью. В честь дня рождения жена испекла ему торт, который выполнен в стиле франшизы.

На торте можно увидеть Альтаира из первой Assassin's Creed, который взбирается по зданию. Забавно, что автор публикации спутал его с Эцио из Assassin's Creed 2, что породило в комментариях бурное обсуждение. Однако, как оказалось, ситуация чуть сложнее, а автор ничего не путал.

Сам торт

По словам AndyBakes80, он играл в Assassin's Creed Revelations в костюме Альтаира, а его жена буквально запечатлела на фото момент из геймплея. Поэтому это именно Эцио в костюме своего предка.

В остальном аудитория оценила торт и поздравила парня с днём рождения.