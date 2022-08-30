Опубликовано полное расписание квалификаций на The International 2022 по Dota 2

В Сети появилось расписание всех матчей региональных отборочных турниров к чемпионату мира The International 2022 по Dota 2.

Каждая квалификация пройдёт в формате double-eliminational (олимпийская система с выбыванием после двух поражений), где посев в верхней сетке получат восемь лучших команд региона. Параллельно будут проходить отборочные в двух кластерах, каждый турнир займёт пять игровых дней.

Расписание региональных квалификаций на The International 2022:

3-7 сентября — Восточная Европа (СНГ) и Южная Америка;

8-12 сентября — Китай и Северная Америка;

13-17 сентября — Юго-Восточная Азия и Западная Европа.

В соревнованиях для Восточной Европы примут участие 14 команд из России, Украины, Беларуси и Казахстана. Team Spirit прошла на TI11 напрямую по итогам профессионального сезона, а Team Empire была вынуждена отказаться от участия из-за проблем с составом.

Коллективы уже узнали соперников по первому раунду. Так, первый матч состоится 3 сентября в 11:00 мск — Virtus.pro (выступает под нейтральным тегом Outsiders) сразится с Pari Parni. Natus Vincere начнёт отборочный турнир матчем с HellRaisers. Финальная серия запланирована на 7 сентября, начало — в 12:00.

Фото: Liquipedia.net

Точное расписание и распределение команд по сетке в других регионах опубликовано на портале Liquipedia. Из каждого региона на The International 2022 пройдут три команды — победитель квалификации попадёт сразу в групповой этап TI11, ещё две начнут чемпионат мира с предварительного раунда Last Chance Qualifier.