Опубликовано полное расписание квалификаций на The International 2022 по Dota 2

В Сети появилось расписание всех матчей региональных отборочных турниров к чемпионату мира The International 2022 по Dota 2.
Каждая квалификация пройдёт в формате double-eliminational (олимпийская система с выбыванием после двух поражений), где посев в верхней сетке получат восемь лучших команд региона. Параллельно будут проходить отборочные в двух кластерах, каждый турнир займёт пять игровых дней.
Расписание региональных квалификаций на The International 2022:
- 3-7 сентября — Восточная Европа (СНГ) и Южная Америка;
- 8-12 сентября — Китай и Северная Америка;
- 13-17 сентября — Юго-Восточная Азия и Западная Европа.
В соревнованиях для Восточной Европы примут участие 14 команд из России, Украины, Беларуси и Казахстана. Team Spirit прошла на TI11 напрямую по итогам профессионального сезона, а Team Empire была вынуждена отказаться от участия из-за проблем с составом.
Коллективы уже узнали соперников по первому раунду. Так, первый матч состоится 3 сентября в 11:00 мск — Virtus.pro (выступает под нейтральным тегом Outsiders) сразится с Pari Parni. Natus Vincere начнёт отборочный турнир матчем с HellRaisers. Финальная серия запланирована на 7 сентября, начало — в 12:00.
Фото: Liquipedia.net
Точное расписание и распределение команд по сетке в других регионах опубликовано на портале Liquipedia. Из каждого региона на The International 2022 пройдут три команды — победитель квалификации попадёт сразу в групповой этап TI11, ещё две начнут чемпионат мира с предварительного раунда Last Chance Qualifier.
- 30 августа 2022
-
16:03
-
16:03
-
15:56
-
15:41
-
15:37
-
15:21
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:19
-
14:11
-
13:45
-
13:41
-
13:14
-
13:01
-
12:37
-
12:11
-
11:23
-
10:43
-
10:18
-
09:53
-
09:26
- 29 августа 2022
-
22:02
-
19:56
-
19:44
-
19:25
-
19:24
-
19:21
-
19:12
-
18:58
-
18:31
-
18:22
-
17:54
-
17:28
-
16:59