Видео: новая Saints Row в пух и прах проигрывает Saints Row 3 из 2011 года

Новая Saints Row вышла 23 августа, а пользователи уже успели сравнить игру с ремастером Saints Row: The Third и выпустить видео. Такой ролик вышел на канале Dan Allen Gaming.
В ролике можно увидеть, как блогер сравнивает различные элементы двух игр: физику, частицы, эффекты, анимации, стрельбу и многое другое. Назвать определённого победителя сложно, поскольку в обеих играх есть проблемные моменты, однако в мелочах The Third явно лидирует.
К примеру, в новой Saints Row трупы не оставляют после себя кровавых следов, а сами удары и выстрелы в ней ощущаются довольно скудно по сравнению с The Third. Ещё у третьей части явно выигрывает фрагмент с запрыгиванием в транспорт — он выглядит эффектнее.
Несмотря на смешанные отзывы, продажи у новой Saints Row идут неплохо — тайтл лидирует в британском чарте. Проект доступен на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.
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