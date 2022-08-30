Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утекли рейтинги футболистов в FIFA 23. В топе Мбаппе и Бензема, Роналду нет даже в пятёрке

Утекли рейтинги футболистов в FIFA 23. В топе Мбаппе и Бензема, Роналду нет даже в пятёрке
Комментарии

30 августа пользователи Xbox One неожиданно для себя смогли запустить FIFA 23 — за месяц до выхода игры. Геймеры тут же принялись узнавать рейтинги футболистов, о них EA обычно сообщает в самый последний момент с невероятным пафосом.

Новость по теме
FIFA 23 запустили за месяц до выхода

И если доступная на данный момент FIFA 23 не врёт, то в новой части футсима нет одного лидера по рейтингу. Первое место занимают сразу 5 футболистов с рейтингом 91: Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Кевин Де Брёйне, Лионель Месси и Роберт Левандовски. Таким образом, Криштиану Роналду не попал в тройку лидеров Ultimate Team — впервые в истории этого режима.

Топ-10 футболистов FIFA 23

  1. Килиан Мбаппе — 91
  2. Карим Бензема — 91
  3. Кевин Де Брёйне — 91
  4. Лионель Месси — 91
  5. Роберт Левандовски — 91
  6. Криштиану Роналду — 90
  7. Мохамед Салах — 90
  8. Мануэль Нойер — 90
  9. Вирджил ван Дейк — 90
  10. Тибо Куртуа — 90

Из других важных изменений отметим Неймара, рейтинг которого опустился ещё на два пункта — до 89. А Винисиус Жуниор, который провёл фантастический сезон, получил карточку с рейтингом 86, хотя в прошлой части он довольствовался показателем 80.

Топ 11-20 в FIFA 23

Топ 11-20 в FIFA 23

Топ 21-30 в FIFA 23

Топ 21-30 в FIFA 23

Топ 31-40 в FIFA 23

Топ 31-40 в FIFA 23

Топ 41-50 в FIFA 23

Топ 41-50 в FIFA 23

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях. Ранее мы рассказали обо всех деталях будущего футбольного симулятора.

Абсолютно всё, что нужно знать про FIFA 23 Абсолютно всё, что нужно знать про FIFA 23
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022