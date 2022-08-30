Утекли рейтинги футболистов в FIFA 23. В топе Мбаппе и Бензема, Роналду нет даже в пятёрке

30 августа пользователи Xbox One неожиданно для себя смогли запустить FIFA 23 — за месяц до выхода игры. Геймеры тут же принялись узнавать рейтинги футболистов, о них EA обычно сообщает в самый последний момент с невероятным пафосом.

Новость по теме FIFA 23 запустили за месяц до выхода

И если доступная на данный момент FIFA 23 не врёт, то в новой части футсима нет одного лидера по рейтингу. Первое место занимают сразу 5 футболистов с рейтингом 91: Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Кевин Де Брёйне, Лионель Месси и Роберт Левандовски. Таким образом, Криштиану Роналду не попал в тройку лидеров Ultimate Team — впервые в истории этого режима.

Топ-10 футболистов FIFA 23

Килиан Мбаппе — 91 Карим Бензема — 91 Кевин Де Брёйне — 91 Лионель Месси — 91 Роберт Левандовски — 91 Криштиану Роналду — 90 Мохамед Салах — 90 Мануэль Нойер — 90 Вирджил ван Дейк — 90 Тибо Куртуа — 90

Из других важных изменений отметим Неймара, рейтинг которого опустился ещё на два пункта — до 89. А Винисиус Жуниор, который провёл фантастический сезон, получил карточку с рейтингом 86, хотя в прошлой части он довольствовался показателем 80.

Топ 11-20 в FIFA 23

Топ 21-30 в FIFA 23

Топ 31-40 в FIFA 23

Топ 41-50 в FIFA 23

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях. Ранее мы рассказали обо всех деталях будущего футбольного симулятора.