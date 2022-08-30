Утекли рейтинги футболистов в FIFA 23. В топе Мбаппе и Бензема, Роналду нет даже в пятёрке

30 августа пользователи Xbox One неожиданно для себя смогли запустить FIFA 23 — за месяц до выхода игры. Геймеры тут же принялись узнавать рейтинги футболистов, о них EA обычно сообщает в самый последний момент с невероятным пафосом.
И если доступная на данный момент FIFA 23 не врёт, то в новой части футсима нет одного лидера по рейтингу. Первое место занимают сразу 5 футболистов с рейтингом 91: Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Кевин Де Брёйне, Лионель Месси и Роберт Левандовски. Таким образом, Криштиану Роналду не попал в тройку лидеров Ultimate Team — впервые в истории этого режима.
Топ-10 футболистов FIFA 23
- Килиан Мбаппе — 91
- Карим Бензема — 91
- Кевин Де Брёйне — 91
- Лионель Месси — 91
- Роберт Левандовски — 91
- Криштиану Роналду — 90
- Мохамед Салах — 90
- Мануэль Нойер — 90
- Вирджил ван Дейк — 90
- Тибо Куртуа — 90
Из других важных изменений отметим Неймара, рейтинг которого опустился ещё на два пункта — до 89. А Винисиус Жуниор, который провёл фантастический сезон, получил карточку с рейтингом 86, хотя в прошлой части он довольствовался показателем 80.
Топ 11-20 в FIFA 23
Топ 21-30 в FIFA 23
Топ 31-40 в FIFA 23
Топ 41-50 в FIFA 23
FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях. Ранее мы рассказали обо всех деталях будущего футбольного симулятора.
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