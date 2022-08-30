Новая Assassin's Creed вернётся к истокам

Перед скорым анонсом новых Assassin's Creed появляется всё больше утечек грядущих проектов. Очередной порцией поделился французский блогер j0nathan. Позже часть сведений опроверг репортёр Джейсон Шрайер.
В целом ничего кардинально нового репортёр Bloomberg не подтвердил, лишь акцентировав внимание, что грядущая игра действительно вернётся к истокам франшизы — к тому, за что полюбили уже классические игры серии. Скорее всего, это означает отказ от уровней, диалоговой системы и больший упор на скрытность.
По данным блогера, Ubisoft также готовится включить ремейк первой Assassin's Creed в состав сезонного пропуска, хотя как раз в этом Шрайер сомневается. Вдобавок журналист опроверг, что в игре будет больше одного города.
Местом действия, о чём уже ранее сообщалось, станет Багдад. Главный герой — Басим из «Вальгаллы». Релиз ожидается весной 2023 года.
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