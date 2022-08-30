Новый сезон Battlefield 2042 только стартовал, но уже привлёк много игроков

У Battlefield 2042 есть реальный шанс исправить катастрофический релиз. Уже на старте первого сезона в июне было заметно, что интерес аудитории возвращается, а с сегодняшним запуском второго сезона это стало совсем очевидно.

За три часа с момента начала второго сезона пиковый онлайн шутера в Steam уже превысил 16,7 тыс. человек — это больше пикового онлайна Battlefield 2042 за весь первый сезон (15 тыс.). Причём сейчас показатели только увеличиваются, а на выходных наверняка вырастут ещё.

С июня (начало 1-го сезона) до конца августа (начало 2-го сезона) онлайн опустился до 5-8 тыс.

Отзывы об игре также улучшаются: за последний месяц уже 50% из них были положительными. Общий рейтинг всё ещё «в основном отрицательный», но он постепенно увеличивается. Сейчас 29% положительных обзоров.

Второй сезон Battlefield 2042 привнёс новые изменения в геймплей, добавил новое оружие, оперативника и карту. В течение операции DICE ещё обновит две оригинальные карты, а в декабре с началом третьего сезона в шутер наконец-то вернут классические классы.