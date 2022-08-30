Стартовало производство «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мёрфи

Как сообщает Deadline, четвёртой части «Полицейского из Беверли-Хиллз» с Эдди Мёрфи наконец-то дали зелёный свет. В ленте под названием «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» также сыграют Джозеф Гордон-Левитт («Начало») и Тейлор Пейдж («Анатомия страсти»). Режиссёром выступит дебютант Марк Моллой, сценарий написал Уилл Билл («Лига справедливости Зака Снайдера»).

Когда-то франшиза принадлежала Paramount, однако в 2019 году серия попала в руки Netflix. Судя по всему, это и сыграло решающую роль в постановке четвёртой части. К сожалению, онлайн-кинотеатр не поделился хотя бы синопсисом и не назвал дату выхода проекта, однако к съёмкам должны приступить этой осенью.

«Полицейский из Беверли-Хиллз» — серия комедийных фильмов о детективе полиции Детройта Акселе Фоули, который расследует разные преступления. Три картины суммарно принесли Paramount около $ 700 млн.