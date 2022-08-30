В The Callisto Protocol дадут достижение за смерть всеми возможными способами
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Cотрудник студии Striking Distance Марк Джеймс рассказал, что в The Callisto Protocol будет уникальное достижение. Для того чтобы его получить, главному герою нужно будет погибнуть всеми возможными способами.
У нас будет достижение за просмотр всех смертей. В нашей игре вы будете умирать часто. Многие нас спрашивают, насколько длинной будет игра, но всё зависит от того, насколько часто вы будете погибать.
По словам разработчика, даже от одного и того же противника персонаж может умирать абсолютно по-разному. Кроме того, в дело могут вступить и различные препятствия, для которых также предусмотрены отдельные анимации. Марк Джеймс не стал говорить, сколько разных вариантов гибели будет в игре, однако игрокам точно придётся попотеть, чтобы получить то самое достижение.
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК и консолях. Ранее авторы показали состав коллекционного издания хоррора.
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