В The Callisto Protocol дадут достижение за смерть всеми возможными способами

Cотрудник студии Striking Distance Марк Джеймс рассказал, что в The Callisto Protocol будет уникальное достижение. Для того чтобы его получить, главному герою нужно будет погибнуть всеми возможными способами.

У нас будет достижение за просмотр всех смертей. В нашей игре вы будете умирать часто. Многие нас спрашивают, насколько длинной будет игра, но всё зависит от того, насколько часто вы будете погибать.

По словам разработчика, даже от одного и того же противника персонаж может умирать абсолютно по-разному. Кроме того, в дело могут вступить и различные препятствия, для которых также предусмотрены отдельные анимации. Марк Джеймс не стал говорить, сколько разных вариантов гибели будет в игре, однако игрокам точно придётся попотеть, чтобы получить то самое достижение.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК и консолях. Ранее авторы показали состав коллекционного издания хоррора.