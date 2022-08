7 минут живого геймплея ремейка The Last of Us

Naughty Dog продолжают показывать геймплей ремейка The Last of Us. В этот раз авторы выпустили семиминутный ролик, посвящённый сегменту «Городок Билла». В нём Элли, Джоэл и Билл пробираются к школе и сражаются с топляком — чрезвычайно опасным заражённым.

По словам разработчиков, в небольшом сегменте пользователи могут оценить, насколько похорошели не только графика, но и искусственный интеллект противников. На первый взгляд боты двигаются и действуют примерно так же, как и в оригинале, однако полноценно об этом можно будет судить лишь после выхода проекта.

Релиз ремейка The Last of Us состоится 2 сентября эксклюзивно на PS5. До конца года игра выйдет и на ПК. Ранее Naughty Dog рассказала об изменениях в ремейке и заявила, что воссоздала игру с нуля.