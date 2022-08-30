Windows 10 и GTX 1050 Ti: системные требования Lies of P — экшена в стиле Bloodborne

Студия Neowiz опубликовала системные требования Lies of P — экшена в стиле Bloodborne про Пиноккио. Проект оказался нетребовательным: для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5 7500 и видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. Однако рекомендуется куда более мощная сборка: Intel Core i7 8700 и графический чип RTX 2060.

Минимальные системные требования

Операционная система — Windows 10/11 (64-битная)

Процессор — Intel Core i5 7500 или AMD Ryzen 3 1200

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560

Оперативная память — 8 ГБ

Рекомендуемые системные требования

Операционная система — Windows 10/11 (64-битная)

Процессор — Intel Core i7 8700 или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX 6700

Оперативная память — 16 ГБ

Lies of P выйдет в 2023 году на ПК и консолях.