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Системные требования игры Lies of P

Windows 10 и GTX 1050 Ti: системные требования Lies of P — экшена в стиле Bloodborne
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Студия Neowiz опубликовала системные требования Lies of P — экшена в стиле Bloodborne про Пиноккио. Проект оказался нетребовательным: для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5 7500 и видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. Однако рекомендуется куда более мощная сборка: Intel Core i7 8700 и графический чип RTX 2060.

Минимальные системные требования

  • Операционная система —  Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор — Intel Core i5 7500 или AMD Ryzen 3 1200
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560
  • Оперативная память — 8 ГБ

Рекомендуемые системные требования

  • Операционная система — Windows 10/11 (64-битная)
  • Процессор — Intel Core i7 8700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX 6700
  • Оперативная память — 16 ГБ

Lies of P выйдет в 2023 году на ПК и консолях.

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